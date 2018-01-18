Instagram’a son görülme özelliği geldi! Instagram son görülme özelliği nasıl kapatılır?

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım Instagram'a son güncellemeyle birlikte 'Son Görülme' özelliği geldi. Bundan sonra Instagram direct'e girdiğinizde mesajlaştığınız kişilerin en son ne zaman aktif olduğunu görebileceksiniz. Peki Instagram son görülme özelliği nasıl kapatılır? İşte ayrıntılar...

Instagram’da süper yenilik! Uzun zamandır beklenen ‘Son Görülme’ özelliği artık Instagram’da. Daha önce WhatsApp’ın ve bir çok uygulamanın kullandığı özellik artık Instagram’da da var. Bu özelilik pek çok kişi tarafından beklense de pek çok kişi için de kötü bir özellik. İşte ayrıntılar…

Instagram, mobil uygulamasında yeni bir özellik test etti. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, DM’lerde (Doğrudan Mesajlar) konuştuğu kişilerin çevrimiçi durumunu görebilirler. Bu özellik, kişi hesabınızı takip etmese bile çalışır. Çevrimiçi raporlar, Instagram’ın sadece metin öyküleri ve ekran görüntüleri için uyarılar gibi diğer özellikleri test ettiğini de öne sürüldü.

INSTAGRAM SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?

Belirttiğimiz gibi Instagram, WhatsApp’de ‘Son Görülme’ ve Facebook Messenger’da ‘Aktif olarak’ benzer bir yeni özellik test edildi. Uygulamanın Instagram Direk Mesaj bölümüne girerek erişilebilir. Kullanıcı uygulamada çevrimiçi olduğunda en son görüldüğü zaman gösteriliyor. ‘Şu an Aktif ‘, ‘Bugün aktifti’, ‘1 saat önce aktifti’, ’24 saat aktif’ gibi zaman aralıkları belirtiliyor. Seçenekler menüsünden aşağıdaki ekrana ulaşarak Instagram’ın son görülme özelliğini kapatabilirsiniz.