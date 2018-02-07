SpaceX dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy’i uzaya fırlattı

Tüm dünyanın merakla beklediği Falcon Heavy'nin uzaya fırlatılışı haberi geldi. Son dakika bilgisine göre; ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX şirketinin kurucusu ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın girişimiyle bugün dünyanın en güçlü roketi Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı. SpaceX, Falcon Heavy'nin fırlatılışını canlı yayında gerçekleşirken fırlatma işleminin ilk aşaması sorunsuz gerçekleşti ve roketten ayrılan kapsül yeniden kullanılmak üzere dünyaya döndü. Roket ise Mars'a doğru yol almaya devam ediyor.

Ay’a giden ilk insanlı uçuştan bu yana ilk kez bu büyüklükte ve güçte bir roket uzaya gönderildi. İLGİLİ HABER Elon Musk şimdi de uzaya Tesla gönderiyor! SpaceX, Falcon Heavy’nin fırlatılışını canlı yayınlandı. SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket, ayrıca Musk’ın Tesla spor arabasını da uzaya taşıdı. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri giyen cansız bir manken oturuyor. Musk, spor arabanın Mars’ın yörüngesine yerleştirileceğini, aracın müzik setinde ise David Bowie’nin Space Oddity şarkısının çalacağını söyledi. Flight profile #FalconHeavy #SpaceX Elon Musk (@elonmusk)’in paylaştığı bir gönderi ( Şub 6, 2018 at 8:42öö PST ) Elon Musk gazetecilere açıklamasında “Araba dünyadan 400 milyon kilometre uzağa gidecek ve saniyede 11 kilometre yapıyor olacak. Yörüngede bir kaç yüz milyon hatta milyarca yıl kalacağını tahmin ediyoruz” dedi. Camera views from inside the payload fairing #FalconHeavy Elon Musk (@elonmusk)’in paylaştığı bir gönderi ( Şub 6, 2018 at 12:36ös PST )