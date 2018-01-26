Bu dava artık bitmeli!

Dedikodu, iftira, çamur atma, temeli olmayan, kanıta dayanmayan yalan-dolan iddialar hiçbir dönemde, günümüzdeki kadar tehlikeli olmamıştır.

Fehmi Koru'nun 2010 yılında “SÖZCÜ cemaat projesi mi?” diye yazdığı uyduruk bir dedikodu yazısı yüzünden SÖZCÜ'nün başına gelmeyen kalmadı.

SÖZCÜ'nün sahibi Burak Akbay hakkında hiçbir geçerli delil olmadan yakalama kararı çıkarıldı, SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu tutuklanıp 167 gün hapis yatırıldı, SÖZCÜ'nün internet sorumlusu Mediha Olgun da 120 gün kadın cezaevinde tutuklu kaldı.

Bu arada SÖZCÜ'nün tepeden tırnağa incelenerek didik didik dilen mali hesaplarında hiçbir şey bulunamadı.

Tanık olarak ifadesine başvurulan Fehmi Koru mahkemede çok açık ve net bir şekilde “Yazdıklarım bir espriydi, hiçbir temeli yoktu, komploculuk yaptım” diyerek yazdıklarının hayal ürünü olduğunu itiraf edince bütün iddialar çökmüş oldu.

Buna rağmen Burak Akbay hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının kaldırılmaması ve davanın 30 Mayıs'a ertelenmesi düşündürücüdür.

Hukukçular bu temelsiz davanın artık bitirilmesi gerektiği görüşünde birleşiyor.