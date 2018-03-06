Seçim korkusu!

Korkana gölgesi bile düş­mandır. Bilinmeyen şeyler insana ister istemez korku verir.

İktidar önünü göremiyor, geleceği bilemiyor ve bu onun psikolojisini etkiliyor. Klasik tabirle “Korku dağ­ları bekliyor.”

Bugün iktidarın içinde olduğu endişe, 2019 seçim­lerinde yüzde 50'yi aşama­yıp Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetme korkusudur. Bu ruh hali ile daha geçen yıla kadar kendisine en ağır hakaretlerde bulunan Devlet Bahçeli'yi bile koruma şemsiyesinin altına aldı. Fakat onun oyları da yetmediği için ittifak arayış­ları devam ediyor.

Ah şu Saadet Parti­si'nin lideri Temel Ka­ramollaoğlu! Onu da bir şekilde kafaya alabilseler bu iş bitecek ama… Kara­mollaoğlu çetin ceviz çıktı. İktidara biat etmiyor “Milli olmak fabrikaları satıp ülkeyi samana muh­taç etmek değildir. Siz milletin yarısını elinizin tersiyle itip kendinizi milli sayarsanız komik olur!” diyor.

Anahtar parti konumuna gelen Saadet Partisi'nin lideri Karamollaoğlu, ülkede adaletin tesisini, hukukun üstünlüğünü ve haksızlıkların bitmesini isti­yor. Ne dersiniz, çok şey mi istiyor?