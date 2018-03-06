Seçim korkusu!

Korkana gölgesi bile düşmandır. Bilinmeyen şeyler insana ister istemez korku verir.
İktidar önünü göremiyor, geleceği bilemiyor ve bu onun psikolojisini etkiliyor. Klasik tabirle “Korku dağları bekliyor.”
Bugün iktidarın içinde olduğu endişe, 2019 seçimlerinde yüzde 50'yi aşamayıp Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetme korkusudur. Bu ruh hali ile daha geçen yıla kadar kendisine en ağır hakaretlerde bulunan Devlet Bahçeli'yi bile koruma şemsiyesinin altına aldı. Fakat onun oyları da yetmediği için ittifak arayışları devam ediyor.
Ah şu Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamollaoğlu! Onu da bir şekilde kafaya alabilseler bu iş bitecek ama… Karamollaoğlu çetin ceviz çıktı. İktidara biat etmiyor “Milli olmak fabrikaları satıp ülkeyi samana muhtaç etmek değildir. Siz milletin yarısını elinizin tersiyle itip kendinizi milli sayarsanız komik olur!” diyor.
Anahtar parti konumuna gelen Saadet Partisi'nin lideri Karamollaoğlu, ülkede adaletin tesisini, hukukun üstünlüğünü ve haksızlıkların bitmesini istiyor. Ne dersiniz, çok şey mi istiyor?