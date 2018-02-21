Asansörde halvet

Sene 1923…

Vapur, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında kırmızı kalın perdeler vardı, duvar gibi ayırırdı, kadınlar perdenin arkasında otururdu, karı-koca birlikte binseler bile, kocalarıyla yan yana oturamazlardı. Anneleriyle binen yedi-sekiz yaşındaki oğlan çocukları kadın bölümünde mi oturacak, erkek bölümünde mi oturacak, tartışmalar yaşanırdı. Mustafa Kemal bu perdeleri kaldırttı… 29 Ekim'de Cumhuriyeti ilan etti, bir ay sonra aralık ayında perdeleri kaldırttı.

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Sene 2002…

Akp geldi.

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TBMM başkanlığı, Cumhuriyet tarihimizde ilk kez harem selamlık iftar verdi. Milletvekillerine gönderilen davetiyede “hanım milletvekillerimize ayrıca iftar yemeği tertip etmiş bulunmaktayız” denildi. “Kadın” kelimesi bile kullanılamadı, “hanım” denildi.

TBMM'nin sosyal tesislerindeki yüzme havuzu ve spor salonu, harem selamlık haline getirildi. Kadın milletvekilleri salı çarşamba, erkek milletvekilleri cuma cumartesi girebiliyor.

Akp, İzmir'de harem selamlık miting yaptı. Demir bariyerlerle ayrıldı, kadınlar miting alanına başka kapıdan, erkekler başka kapıdan alındı, böylece miting meydanında kadınlar topluca başka yerde, erkekler topluca başka yerde durmuş oldu.

Kadından sorumlu bakanlığın, kadın bakanının katıldığı Akp il kongresinde harem selamlık oturuldu.

Spor bakanlığının gençlik kampları harem selamlık haline getirildi.

Akp'li belediye 3-6 yaş arası çocukların yüzme kursunu harem selamlık ayırdı. 3-6 yaşındaki erkek çocuklarına erkek, 3-6 yaşındaki kız çocuklarına kadın eğitmenler kurs veriyor. Erkek velilerin 3-6 yaşındaki kız çocuklarını tribünden seyretmelerine izin verilmiyor.

İstanbul'da ilköğretim okulunun kantini harem selamlık haline getirildi. Öğrencilerin bisküvi gazoz alırken aynı sıraya girmesi yasaklandı, kızlar başka sıraya, erkekler başka sıraya giriyor.

Harem selamlık oteller patladı.

Türk Standartları Enstitüsü Helal Teknik Komitesi tarafından “helal otel kriterleri” belirlendi. Harem selamlık otellere altı yaş sınırı getirildi. Altı yaşındaki oğlan çocukları harem selamlık otellerin kadın bölümüne girerse, o otel “helal” olmuyormuş.

Turizm başkentimiz Antalya'da harem selamlık plajlar açıldı.

Malatya'da harem selamlık trambüs seferleri başladı, bilahare Kahramanmaraş'ta harem selamlık seferler başladı, Van'da harem selamlık belediye otobüsü için imza kampanyası başlatıldı.

İstanbul büyükşehir belediyesi “harem selamlık metro ve tramvay” için zemin hazırlıyor, “kadınlara özel vagon olmasını ister misiniz?” diye anket yaptırıyor.

(Akp'nin TBMM başkanı, kahkaha atan kadınların “iffetsiz” olduğunu söylüyor. Profesör “topuklu ayakkabı ayete aykırıdır” diyor. TRT yorumcusu “hamilelerin sokağa çıkması terbiyesizliktir” diyor. Milli eğitim müdürü “kız öğrencilerle erkek öğrenciler aynı merdiveni kullanmasın” diyor. Anadolu lisesi müdürü, kızlı erkekli halkoyunu oynanmasını “din dışı” ilan ediyor, halaya horona “zina” diyor. Belediye otobüslerinde şortlu kızlara “şeytan” diye saldırılıyor.)

En son…

Akp yandaşı Sosyal Doku Vakfı'nın başkanı “birbirini tanımayan bir kadınla bir erkek asansöre binerse, halvet olurlar” dedi.

Harem selamlık asansör yakındır yani.

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Tee 1923…

Cumhuriyeti ilan etti, toplu taşıma araçlarındaki harem selamlık perdeleri kaldırttı. “Bir milletin medeniyetini mi ölçmek istiyorsunuz; kadınlarına nasıl muamele yapıldığına bakınız” diyordu.

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Tee 2018…

Başına gelen felaketleri görmek istemeyen toplumun gözüne perde inmişse… Daha ne yapsın Mustafa Kemal.