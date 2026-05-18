Orta Doğu'da alevlenen çatışmalar, binlerce kilometre uzaktaki Asya devini, kelimenin tam anlamıyla sallıyor. Hindistan ihracatının %15'i, ithalatının ise %20'si bu bölgeye bağımlı. Kriz o kadar ciddi ki, Başbakan Narendra Modi yaklaşık 1,5 milyar Hintliye açıkça çağrıda bulundu: "Kemerleri sıkın."

Başbakan Modi, pandemide işe yarayan bazı radikal önlemleri yeniden masaya sürdü. Vatandaşlardan yakıt tasarrufu için evden çalışma modeline geçmelerini, dışarı çıktıklarında ise araç paylaşımını veya metroyu tercih etmelerini istedi. Amaç, ülkeye giren petrol ve dizel tüketimini acilen düşürmek.

Sosyal medyada yeni trend: "Gazsız yemek tarifleri"

Hindistan, tükettiği petrolün %85’ini ithal ediyor ve Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'na göbekten bağlı. Ham petrolün yarısı, LNG’nin %60’ı ve evlerde yemek pişirmek için kullanılan LPG’nin neredeyse tamamı bu riskli bölgeden geliyor. Körfez'deki tıkanıklık ülkede gaz kıtlığı yaratınca, Hintliler sosyal medyada "gazsız yemek pişirme tarifleri ve ipuçları" paylaşmaya başladı.

Rotayı Rusya'ya kırdı

Enerji kaynaklarını acilen çeşitlendirmek isteyen Hindistan, rotayı tamamen Rusya'ya kırdı. Orada da yalnız değiller. Analistler, Rus petrolünü kapmak için Hindistan ve Çin arasında haziran ayında da sürecek çok sert bir rekabetin yaşandığını belirtiyor.

Altın sevdasına 1 yıl ara

Yüksek enerji fiyatları Hindistan'ın para birimi rupi ve döviz rezervleri üzerinde amansız bir baskı yaratıyor.

Modi hükümeti, bu rezervleri korumak için halktan radikal bir fedakarlık istedi. "Özellikle düğünlerde büyük harcamalar yapılan altın alımından bir yıl boyunca kaçının."

Hindistan, Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci altın alıcısı. Geçen yıl sadece altına 72 milyar dolar (toplam ithalatın onda biri) harcandı. Şimdi bu musluğun kısılması hedefleniyor.

Kriz sadece enerjiyle sınırlı değil. Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci gübre tüketicisi olan Hindistan'da, Modi çiftçilerden gübre kullanımını yarıya indirmelerini istedi. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla gübre fiyatları tavan yapınca, küçük çiftçiler borç içinde kaldı ve hasadın felaketle sonuçlanmasından korkuyor.

Ayrıca Hindistan; acı biber, kimyon, karabiber ve zerdeçalda dünya devi. Ancak ana dağıtım merkezi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Orta Doğu rotası tıkandığı için baharat ticareti durma noktasında. Sektörün lojistik ve sigorta maliyetleri yüzünden yüz milyonlarca dolar kaybetmesi bekleniyor.

Seçim bitti, şimdi fatura ödeme zamanı

Uzmanlar, Modi'nin bu çağrıları Nisan ayındaki kritik eyalet seçimlerinden hemen sonra yapmasına dikkat çekiyor. Modi'nin partisi tarihi bir başarıyla Batı Bengal'i kazandı ve başbakanın eli rahatladı.

Ekonomistler durumu şöyle özetliyor: "Seçim bitti, şimdi Modi ekonomik gerçeklerle yüzleşebilir. Bugüne kadar hükümet ve devlet şirketleri tarafından sübvanse edilen yakıt zamları yakında doğrudan tüketicilere yansıtılacak. Hintliler krizin bedelini ödemeye hazırlanmalı."