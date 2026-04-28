Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların banka kredilerine yönelik araştırmaları devam ederken, kamu ve özel bankaların sunduğu faiz oranları netleşti. Mevcut piyasa koşullarında bankalar tarafından sunulan konut kredisi ve finansman oranları şu şekilde sıralanıyor:

Ziraat Bankası: %2,49 (1 milyon TL’ye kadar olan kredilerde)

Ziraat Katılım: %2,59

Vakıf Katılım: %2,63

QNB: %2,64

Albaraka: %2,67

1 MİLYON TL'NİN ÖDEME PLANI VE MALİYETİ

Güncel faiz oranları arasında en düşük seviye olan %2,49 oranı baz alındığında, 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinin maliyet tablosu ortaya çıkmaktadır.

10 yıl (120 ay) vadeli bir kredi kullanımında ortaya çıkan ödeme kalemleri şöyledir:

Kredi Tutarı: 1.000.000 TL

Faiz Oranı: %2,49

Vade Süresi: 120 Ay

Aylık Taksit Tutarı: 26.273 TL

Toplam Geri Ödeme: 3.152.784 TL

Konut kredisinde vade süresinin 120 ay olarak belirlenmesi, aylık taksit miktarını belirli bir seviyede tutarken toplam maliyetin ana paranın yaklaşık üç katına çıkmasına neden olmaktadır. Bankalar arasındaki küçük oran farkları, uzun vadeli geri ödeme planlarında toplam maliyeti önemli ölçüde değiştirebilmektedir.

Bankaların güncellediği faiz oranları sonrası 1 milyon TL'lik konut kredisinin toplam maliyeti 3 milyon 152 bin TL'ye yükselmiş durumdadır. Konut alıcılarının, kredi kullanımından önce bankaların sunduğu farklı faiz oranlarını ve toplam maliyet kalemlerini detaylı olarak incelemesi önem arz etmektedir.