Uzun süredir hazırlıkları devam eden 12. Yargı Paketi’nin Haziran ayının ilk yarısında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor. Düzenlemenin, yargı sistemine ilişkin çeşitli alanlarda değişiklikler içereceği belirtiliyor.

İlk etapta 59 maddeden oluştuğu ifade edilen taslak metnin, kapsamı ve içeriği nedeniyle iki ayrı paket halinde Meclis gündemine getirileceği kaydediliyor. Bu çerçevede paketin ilk bölümünün yaklaşık 25 maddeden oluşacağı, kalan düzenlemelerin ise ikinci aşamada ele alınacağı belirtiliyor.

İlk pakette özellikle ceza yargılamasına ilişkin bazı usul düzenlemeleri, infaz sistemiyle ilgili değişiklikler ve yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik adımların yer alması bekleniyor. Ayrıca denetimli serbestlik, bazı suçlara ilişkin ceza alt ve üst sınırları ile alternatif infaz yöntemlerine yönelik düzenlemelerin de gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Gazeteci Mahir Kılıç'ın aktardığı bilgilere göre Adalet Bakanlığı’nın teknik çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığı, teklifin siyasi değerlendirme sürecinin ardından TBMM Başkanlığı’na sunulacağı öğrenildi. Paketin Meclis’e gelmesinin ardından komisyon süreci ve Genel Kurul görüşmeleriyle birlikte yasalaşma takviminin şekillenmesi bekleniyor.