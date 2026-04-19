Lezzeti ve dayanıklılığıyla iç piyasada yoğun ilgi gören Emiralem çileği, bölgede pek çok üretici için önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürüyor.

Bölgede hem örtü altı hem de açık alanda üretim yapılırken, Sweet Charlie, Rubygem, Camarosa, Fortuna ve Monterey çeşitleri öne çıkıyor. Üretimin büyük kısmı ise açık tarım alanlarında gerçekleştiriliyor.

Genellikle nisan ayının başında başlayan hasat süreci, bu yıl etkili olan yoğun yağış ve serin hava nedeniyle yaklaşık 15 gün gecikmeli olarak başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, günün ilk ışıklarıyla hasada başlıyor.

Çilekler, zarar görmemesi için tek tek ve özenle toplanıyor.

Toplanan çilekler kasalara yerleştirildikten sonra satış için sebze ve meyve hallerine gönderiliyor. Bazı ürünler ise doğrudan pazarlara ve marketlere sevk ediliyor.

"VERİMLİ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

Çilek üreticisi Yüksel Özçelik, hasadın 15 gün geciktiğini fakat yağışlar sayesinde verimi artırdığını anlattı.

Ailece çilek ürettiklerini anlatan Özçelik, "Diğer sebze ve meyvelerden çilek üretimi daha kazandırıyor. Zamanında toplayıp satabiliyoruz. Hale götürüp satıyoruz. Alıcısı var. Çileğimizi satmak ve pazarlamak için yer ihtiyacımız yok. Bugünlerde kilosunu 100 lira, 120 lira civarında satıyoruz. Bizi kurtarıyor. Bu yıl verim güzel." diye konuştu.