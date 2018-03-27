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150 yıldır boş sanıyorlardı… Şoke oldular!

Avustralya'nın en prestijli üniversitesi olarak görülen Sidney Üniversitesi'nde bir grup bilim insanı, ilk olarak 150 yıl önce kendi himayelerine geçen ve o zamandan bugüne kadar boş olduğu sanılan bir tabutun aslında dolu olduğunu keşfetti.

android-time 10:07 27 Mart 2018
Haberler Dünya
150 yıldır boş sanıyorlardı… Şoke oldular!
Avustralya'nın en prestijli üniversitesi olarak görülen Sidney Üniversitesi'nde bir grup bilim insanı, ilk olarak 150 yıl önce kendi himayelerine geçen ve o zamandan bugüne kadar boş olduğu sanılan bir tabutun aslında dolu olduğunu keşfetti.

Yaklaşık 2500 yıllık olduğu ifade edilen ve Mısır’dan Avustralya’ya getirilen tabutun “tesadüf eseri” kapağının açılmasıyla birlikte içindeki mumyanın fark edildiğini ifade eden görevliler, kalıntılar üzerinde yapılacak araştırmaların döneme ait önemli bilgileri ortaya çıkaracağını ümit ediyor.

Tabutta bulunan hiyereogliflerin, mumyanın kimliği hakkında bazı bilgiler verdiğini de ifade eden yetkililer, mumyalanan kişinin Mer-Neith-it-es isminde Sekhmet Tapınağı’nda yaşayan bir yüksek rahibe olduğunu açıkladı.

Mumyalama şeklinden ve tabutta bulunan kalıntılardan, tapınaktaki yaşam koşullarının ve döneme ait bir sürü bilinmeyenin gün yüzüne çıkarılabileceği ifade ediliyor.

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Son güncelleme: android-time 11:0327.03.2018
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