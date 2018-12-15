57 yıl önce ortadan kaybolan babasını bodrumda buldu

ABD'de 57 yıl önce ortadan kaybolan babasını arayan Mike Carroll, aradığı gerçeği evinde buldu. Carrol'ın babasının kemikleri bodrumda bulundu.

New York’ta yaşayan Mike Carroll henüz 8 aylıkken 1961’de babası George Carroll ortadan kayboldu. Mike’ın annesinin anlattığına göre, George Carroll sigara almak için evden çıkmış bir daha da geri dönmemişti.

New York Post’ta yer alan habere göre Carroll yıllar boyunca babasını bulmak için uğraşsa da bir sonuca ulaşamadı. Carroll, bir arkadaşının tavsiyesiyle son çare olarak bir medyumun yoluna tuttu. Medyum ise ona, babasının öldüğünü ve cesedini annesine ait evin bodrumunda aramasını söyledi.

Carroll polise haber verirken, evin bodrumunda yapılan aramalarda George Carroll’ın kemiklerine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mike ‘ın annesi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.