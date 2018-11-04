ABD’de ekonomi ve sınır güvenliği Cumhuriyetçi oyları artırıyor

ABD'de 6 Kasım'daki Kongre seçimleriyle ilgili yapılan araştırmaya göre, Demokrat Parti Kongre'de üstünlüğü ele alırken, Başkan Donald Trump yönetiminde güçlenen ekonomi ve ülkenin sınır güvenliği kaygıları Cumhuriyetçilerin oylarını yükselti.

Washington Post gazetesi ve ABC haber kanalı, gelecek hafta yapılacak Kongre seçimleriyle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Trump için referandum niteliği taşıyan Kongre seçimlerinde, özellikle son aylarda azalan işsizlik oranı ve Latin Amerika ülkelerinden ABD’ye doğru hareket eden göçmen konvoyunun Cumhuriyetçi oyları artırması dikkati çekti.

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50 YILIN EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANI

Araştırmada, son 50 yılın en düşük işsizlik oranın gerçekleştiği ülkede, seçmenlerin yüzde 71’inin ABD ekonomisini “iyi” ya da “mükemmel” olarak tanımladığı görüldü. Cumhuriyetçilerin oylarını artırmasındaki bir diğer faktörün Trump’ın Latin Amerikalı göçmenleri ülkeye almama konusundaki tavrı olduğu ifade edildi.

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Konvoy ABD sınırlarına yaklaştıkça Cumhuriyetçi oyların yükselmesi dikkati çekti. Aynı haber kuruluşlarının daha önce yaptığı araştırmalarda, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki farkın kapanmaya başladığı ancak Demokratların hala yüzde 7’lik üstünlüğe sahip olduğu belirtilmişti. AA