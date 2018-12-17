ABD’li komutandan skandal paylaşım! Türk askerine terörist dedi

ABD'nin IŞİD karşıtı Koalisyon Güçleri Komutanlığı Sözcüsü Albay Sean Ryan, sosyal medyada büyük bir skandala imza attı. Ryan, Türk askerinden 'terörist' diye bahsedilen bir tweet'i kendi sayfasında paylaşırken, tepkiler üzerine mesajı kaldırdı. Albay Ryan, olayı ortaya çıkaran gazeteciyi de sosyal medyada engelledi.

Türkiye Fırat’ın doğusunda operasyona hazırlanırken, ABD kanadından büyük bir skandala imza atıldı. Alman gazeteci Julian Röpcke, IŞİD karşıtı Koalisyon Güçleri Komutanlığı Sözcüsü Albay Sean Ryan’ın “Terörist Türk askerler Rojava’lı sivilleri hedef aldı. Okuldan eve yürüyen küçük bir kızı öldürdüler” şeklinde yazılmış bir tweeti, retweet ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımın sosyal medyada yayılması üzerine, Albay Sean Ryan bu paylaşımı silmek zorunda kaldı. ABD’li albay, skandal paylaşımı ortaya çıkaran ve kendisine tepki gösteren gazeteci Röpcke’yi Twitter’dan engelledi. Röpcke bunun üzerine ‘Gazeteciler işini yaptığı için engelleniyor mu? Engelimi kaldır. Benim bir suçum yok’ diyerek tepki gösterdi.

Tepkilerin büyümesinin ardından açıklama yapmak zorunda kalan ABD’li komutan kendisini şu sözlerle savundu: “Paylaştığım tweet’in tamamını okumamıştım. Bu benim hatamdı, fark edince paylaşımı hemen sildim. Ancak hızlıca yayılan ekran görüntüleri ve olumsuz tepkiler aldım. Propaganda yapmayı bırakın.”

HEM FOTOĞRAFINI HEM DE İSMİNİ ÇIKARDI

Tepkiler üzerine geri adım atan ABD’li komutan paylaştığı tweet’i sildikten sonra resmi hesapta da bazı değişiklikler yaptı. Albay Ryan, aslında IŞİD karşıtı Koalisyon Güçleri Komutanlığı Sözcüsü’ne ait hesaptan kendi adını ve fotoğrafını kaldırdı.

Ryan’ın bu hamlesi, bir “geri çekilme” ve “korku” olarak yorumlandı. Ryan, ABD adına kullanılan hesabı böylelikle kendi kişisel paylaşımları için kullanmayı da bırakmış oldu.