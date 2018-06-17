Akdeniz’deki göçmen krizi sona erdi

Dünyanın dikkatle takip ettiği, Akdeniz'de yaşanan göçmen krizinde sona gelindi. Çok sayıda göçmeni taşıyan Aquarius kurtarma gemisi İspanya'nın Valencia limanına demirledi.

Akdeniz’de günlerdir süren mülteci krizi sona erdi. 629 göçmeni taşıyan Aquarius gemisi, İspanya’nın Valencia limanına yanaştı.

Yaklaşık 1 hafta önce İtalya ve Malta tarafından girişine izin verilmeyen gemi, sahip olduğu kısıtlı erzakla Akdeniz’de beklemek zorunda kalmıştı.

Krize müdahil olan İspanya’nın, Aquarius’u kendi limanlarına kabul edeceğini açıklaması belki de olası bir insanlık dramının önüne geçmişti. İspanya öte yandan mültecilere sağlık hizmeti sunacağını belirtirken, iltica taleplerinin de özenle inceleneceğini duyurdu.