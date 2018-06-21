Alman parlamenterden çağrı: Erdoğan kazanırsa süreci bitirin

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Avrupalı parlamenter Renate Sommer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması halinde Türkiye’nin AB üyelik sürecinin sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

DW Türkçe’nin aktardığı, Die Tagespost gazetesindeki mülakatında Sommer, “Avrupa Birliği üyeliği o zaman mümkün olmayacaktır. Avrupa Parlamentosu bu durumda üyelik müzakerelerinin sona erdirilmesini talep edecektir” dedi.

Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Sommer, Erdoğan’ın ülkesi açısından Avrupa Birliği’ne hiçbir zaman ciddi bir biçimde yönlendirmeyeceğini, sadece müzakereler sırasında ödenen paraları almak istediğini belirtti.

“Gümrük Birliği de bloke edilmeli”

Sommer, “Erdoğan’ın hukuk devleti prensiplerini ihlal etmeye ve mutlak iktidarını pekiştirmeye devam etmesi” halinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin de bloke edilmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupalı parlamenter, “Eğer yıllardır tarım ürünlerinin, hizmetlerin ve kamu ihalelerinin genişletilmesi planını bloke edersek, bu ekonomik yaptırımlarla eş anlamlı olacaktır. Türkiye acilen yeni ekonomik büyüme itkilerine bağımlı” diye konuştu.

“Sığınmacı anlaşması iptal edilebilir”

Sommer bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Erdoğan'ın bu durumda imzalanan sığınmacı anlaşmasını iptal edebileceği endişesine sahip olduğunu belirtti. Böyle bir tehlikenin olduğuna inanmadığını, zira anlaşmanın Ankara'nın çıkarına olduğunu belirten Sommer, Türkiye’nin “Avrupa Birliği'nden sığınmacıların ihtiyaçları için 6 milyar Euro aldığını” söyledi.

Türkiye'nin bu mali yardıma ivedilikle ihtiyacı olduğunu söyleyen Sommer “Avrupa Birliği, hemen herkesin varsaydığının aksine Erdoğan’ın lütfuna daha az bağımlı. Daha ziyade tersi geçerli” diye konuştu.