Almanya’da Türkiye’ye İdlib övgüsü

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'nin Suriye'nin İdlib vilayetinde çok olumlu bir rol oynadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü iki ülkenin Suriye İdlib’de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Maas Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’nin Suriye ve İdlib ile ilgili görüşmelerde son derece olumlu bir rol oynadığını gördük; sonuçta Türkiye ve Rusya silahlardan arındırılmış bölge üzerinde anlaştı ve bu son derece önemli” dedi. Maas ayrıca Türkiye’yi ekonomik olarak istikrarlı tutmanın Almanya’nın yararına olduğunu vurguladı ancak Türkiye’nin bu istikrarı sağlamak için gerekli kararları alabileceğini düşündüğünü da söyledi.