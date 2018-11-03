Amerikan Havayolları’nda tecavüz skandalı!

ABD basını American Airlines uçağında gerçekleştiği iddia edilen tecavüz olayını konuşuyor. Havayolu şirketini kendisini koruyamamakla itham eden kadın dava açtı.

32 yaşındaki Aubrey Lane, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Phoenix’ten New York’a gitmek üzere American Airlines (Amerikan Havayolları) uçağına bindi. Uçağın kalkışından sonra tuvalete giden Lane, kendisini takip eden sarhoş bir yolcunun tecavüzüne uğradı.

Durumu kabin ekibine bildiren kadın, uçağın iniş yapmasıyla hastaneye sevk edildi. Yolcu hakkında şikayetçi olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadığını savunan kadın, hem adama hem de şirkete dava açtı.

Olayı ABD basınına da anlatan kadın, yolcunun uçağa bindiğinde sarhoş olduğunu, kabin ekibinin de kendisine alkol servisi yapmaya devam ettiğini söyledi.

Şirketin hem olaydan önce hem de olaydan sonra ihmali olduğunu belirten kadın, kendisini koruyamadıkları gerekçesiyle şikayetçi olduğunu vurguladı.

Saldırganın adı ise olay dava konusuna girdiği için paylaşılmadı. Davanın önümüzdeki günlerde görüleceği belirtiliyor.