Baba Vanga 1979’da bunu da bilmiş

Başta 11 Eylül saldırıları ve IŞİD hakkındaki saldırıları yıllar önce bilen ve "Balkanların Nostradamus'u" olarak bilinen kahin Baba Vanga'nın güncel diplomaside yaşananları doğru analiz ettiği ortaya çıktı. İngiliz basını 90'larda hayatını kaybeden Baba Vanga'nın İngiltere-Rusya krizini bildiği ve Putin hakkında kehanetlerde bulunduğunu öne sürdü.

Uluslararası kamuoyunun ilgilendiği fenomenlerden biridir Baba Vanga. Bulgaristan’da yaşayan ve kehanetleriyle gelecek hakkında bilgiler veren kör kahinin geçmişte yaptığı açıklamaların geleceği anlattığı iddia edilirken, bu konuda sıcak bir gelişme yaşandı.

1990’ların ortasında hayatını kaybeden ama buna rağmen kehanetleri zaman zaman gerçek olan Baba Vanga’nın geçtiğimiz haftalarda gerilen İngiltere-Rusya ilişkileri hakkında yorum yaptığı ortaya çıktı. Rusya’nın İngiltere’de yaşayan eski ajanı Sergei Skripal ve kızını zehirlemesinin ardından ilişkilerin kopma noktasına geldiğini zamanında söyleyen Baba Vanga’nın, Rusya hakkında yorumlarda bulunduğu ifade edildi.

İngiliz basını Baba Vanga’nın Rusya hakkındaki yorumlarına yer verdi. Skripal ve 33 yaşındaki kızının ölmesi sonrasında İngiltere’nin şikayeti üzerine başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzer ebirçok ülke Rusya’ya sırt çevirmiş ve İngiltere’yi destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Vanga, Rusya’nın dünyanın lider ülkesi olacağını söyledi. 1979’da yazar Valentin Sidorov’a Vanga’nın, “Herkes etkilenecek ama buz gibi tek bir kişiye kimse dokunamayacak. Vladimir’in şöhreti, Rusya’nın şöhretidir” dediği ortaya çıktı.

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Baba Vanga’nın, “Birçok kurban verilecek. Kimse Rusya’yı durduramayacak. Herkes ondan uzaklaşacak ve yolundan çekilecek. Fakat aynı zamanda Dünya’nın lordu olacak” dediğini aktaran İngiliz basını, Putin’in Dünya liderliğine oynayacağını iddia etti. Baba Vanga daha önce Rus denizaltı Kursk’un batacağını, Avrupa’nın dağılacağını ve 11 Eylül saldırılarını tahmin etmişti. 2016’da Avrupa’nın dağılacağını iddia eden Baba Vanga’nın kehaneti doğru çıkmış ve 2016’da İngiltere, Brexit’le çıkış yolunun ilk adımını atmıştı. 11 Eylül saldırılarının gerçekleşeceğini de, “Korkunç, korkunç. Amerika demir kuşların saldırısına uğrayacak” diyerek aktarmıştı.