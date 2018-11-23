Bir ülkeden daha Suudi Arabistan’a Kaşıkçı yaptırımı

Finlandiya, Yemen'de Husilerle savaşan koalisyon güçlerine öncülük eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah ve askeri malzeme ihracatını durdurduğunu açıkladı.

Finlandiya devlet televizyonu YLE’nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yemen’de insani krizin sorumlusu gözüken Suudi Arabistan ve BAE’ye silah ve mühimmat ihracatı için yeni lisans verilmeyeceği belirtildi.

Almanya geçen ay, Kaşıkçı cinayetinin sonucu ortaya çıkıncaya kadar Suudi Arabistan’a tüm askeri ihracatı durdurduğunu açıklamıştı. Danimarka da Yemen’deki iç savaşın yol açtığı insani kriz ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan’a silah satışının askıya alındığını duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen’de Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten itibaren Yemen hükümetine destek veriyor.