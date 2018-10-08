Brezilya’da kritik seçimden aşırı sağcı çıktı ama…

Yeni devlet başkanını seçmek için Pazar günü sandık başına giden Brezilya'da aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro oyların çoğunluğunu aldı, ancak seçilebilmek için gereken yüzde 50 barajını aşamadı.

Brezilya’da tarihi seçimler dün tamamlandı… Son dönemde yaptığı açıklamalarla seçmenin dikkatini çeken aşırı sağcı lider Jair Bolsonaro, seçimde birinci oldu fakat devlet başkanı seçilebilmek için gerekli olan oya ulaşamayınca, seçim ikinci tura kaldı.

Oyların yüzde 90’ından fazlası sayılırken, Bolsonaro yüzde 46 oy alırken İşçi Partisi’nden Fernando Haddad oyların yüzde 29’unu aldı. Devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Ekim’de yapılacak. Aşırı sağcı lider, İşçi Partisi’nden Fernando Haddad’a karşı halkın desteğini arayacak.

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Seçimlerin ikinci turunun da başa baş geçmesi bekleniyor. Seçimlerden önce Bolsonaro ve destekçileri ilk turda devlet başkanı seçilmeyi beklediklerini açıklamışlardı. Eski yüzbaşı, “Yukarıya doğru seyreden bir gidişat içerisindeyiz ve Brezilya halkının sosyalizm ile aralarına mesafe koymak istediklerinden eminiz” demişti. Bolsonaro, yaptığı açıklamalar ve eski devlet başkanı Lula da Silva’nın maketini miting sırasında tekmeleyerek gündeme gelmişti. Bolsonaro en son seçim mitingi sırasında kameraların önünde bıçaklanmıştı.