Brunson’ı karşılayan Trump, mitinglerine hızlı başladı

ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize sebep olan rahip Brunson'ın ülkesine dönmesinin ardından Trump da ara seçimler öncesinde mitinglerine hız verdi. Gelecek ay yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde evanjelist hıristiyanların desteğini almayı hedefleyen Trump, Brunson'ın dönmesiyle birlikte mitinglerde sık sık bu konuyu konuşmaya başladı.

Uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında peş peşe kriz yaşayan ABD, Türkiye ile krize sebep olan rahip Andrew Brunson’ın dün ülkesine dönmesiyle birlikte iç siyasetine dönmeye başladı… Kasım ayında ülkede yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Trump mitinglerine hız vermeye başladı. Özellikle evanjelist hıristiyanların oyları için Brunson’ın geri dönüşünün çok önemli olduğu aktarılırken, Trump’ın mitinglerinde Brunson’ı gündeme getirmeye başladığına dikkat çekiliyor.

ABD tarihinde daha önce pek de yoğun olarak yapılmayan seçim mitinglerine ABD basını da geniş yer ayırıyor… ABD basını özellikle Trump’ın Brunson’ın ülkeye dönmesinin ardından mitinglerine hız verdiğini ve Trump yönetiminin başarı ve attığı adımlara değindiği mitingde Brunson hakkında da geniş bir konuşma yapmaya başladığını yazdı. Cuma akşamı Ohio’daki Lebanon’da miting düzenleyen Trump’ın Brunson’ın serbest bırakılmasını büyük bir övgüyle anlattığı ifade edilirken, mitingdekilerin Brunson gelişmesinden sonra Trump’ı sık sık alkışladığı ve tezahürat yaptığı gözlendi.

Yerel basın, cumartesi gecesi Kentucky’de miting düzenleyen Trump’ın rahip Brunson’ı yeniden gündeme getirdiğini aktarırken, “ABD, Brunson’ın serbest kalması için karşılık olarak bir şey yapmadı. Biz fidye ödemeyiz” dedi. Trump sahneye çıkar çıkmaz ABD-Türkiye arasındaki ilişkiyi gündeme getirdi. Trump açılış cümlesinde, “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum, harikaydı. Birlikte çalıştık, kolay değildi… biz fidye ödemedik. Türk halkına teşekkür etmek istiyorum ve bence Türkiye ile harika bir ilişki kurabileceğiz” ifadesini kullandı.