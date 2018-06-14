Bu kazaya doktorlar bile inanamadı… Tezgahtaki tava…

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Karlsruhe’de yaşanan feci kazada, oldukça sarhoş olan 64 yaşındaki adam mutfakta dolaşırken yere düştü ve tavanın sapı gözüne saplandı.
Ağır şekilde yaralanan Alman, o halde acil servisi aramayı başardı. Hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan adam, bu sayede hayatta kalmayı başardı.
Yapılan kontrollerde 10 cm uzunluğundaki metal sapın adamın göz çukuruna saplanırken mucizevi şekilde gözünü ve beynini sıyırarak bunlara zarar vermediği anlaşıldı.
Görünmez kazadan kalıcı hasar almadan kurtulmayı başaran adam 7 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.