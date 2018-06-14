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Bu kazaya doktorlar bile inanamadı… Tezgahtaki tava…

Almanya'da bir adam mutfakta dengesini kaybederek tezgahın üzerine düştü. O sırada tezgahta duran tavanın sapı adamın gözüne saplandı. Yaşanan kazaya acil servis çalışanları bile şaşırdı.

android-time 13:08 14 Haziran 2018
Haberler Dünya
Bu kazaya doktorlar bile inanamadı… Tezgahtaki tava…
Almanya'da bir adam mutfakta dengesini kaybederek tezgahın üzerine düştü. O sırada tezgahta duran tavanın sapı adamın gözüne saplandı. Yaşanan kazaya acil servis çalışanları bile şaşırdı.

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Karlsruhe’de yaşanan feci kazada, oldukça sarhoş olan 64 yaşındaki adam mutfakta dolaşırken yere düştü ve tavanın sapı gözüne saplandı.

Ağır şekilde yaralanan Alman, o halde acil servisi aramayı başardı. Hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan adam, bu sayede hayatta kalmayı başardı.

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Yapılan kontrollerde 10 cm uzunluğundaki metal sapın adamın göz çukuruna saplanırken mucizevi şekilde gözünü ve beynini sıyırarak bunlara zarar vermediği anlaşıldı.

Görünmez kazadan kalıcı hasar almadan kurtulmayı başaran adam 7 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

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