Casus krizinde her şeyi değiştirecek açıklama

İngiltere-Rusya hattında ciddi bir gerilime sebep olan casus krizinde bugün sıcak bir gelişme yaşandı. İngiltere'nin emekli kasabası Salisbury'de eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızını Rusya'nın zehirleyerek öldürmeye çalıştığı iddiasına İngiliz istihbarat biriminden açıklama geldi.

İngiltere ve Rusya arasında krize sebep olan ve karşılıklı olarak diplomatların sınır dışı edilmesiyle devam eden casus krizinde bugün flaş bir açıklama geldi. Rusya’nın, İngiltere’de yaşayan Rusya’nın eski ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia’yı zehirlediği iddiasının ardından iki ülke arasında ipler gerilmişti.

Bu tartışmaya aralarında ABD, Almanya, Çekya ve Ukrayna’nın da olduğu yaklaşık 20 ülke dahil olmuş ve bu ülkeler Rus diplomatları sınır dışı etmişti. Bu gelişmeye Rusya’dan aynı sertlikte bir yanıt gelirken bugün İngiltere’den gelen bir açıklama aslında bütün bu gerilimin anlamsız olduğunu ortaya koydu.

İngiliz Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı’nın Genel Müdürü Gary Aitkenhead, “Biz zehirin Novichok olduğunu tespit ettik. Bu askeri düzeyde kullanılan bir sinir gazı. Fakat bunun Rusya tarafından yapıldığına dair bir bilgiye ulaşamadık” açıklamasını yaptı. Aitkenhead, konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini duyurdu.

