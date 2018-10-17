Çavuşoğlu’ndan konsolosluk açıklaması: Ailesi var dendi gerçekleşmedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'yla görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, dün Suudi Konsolosluğu'nun konutuna girilemediğini, ülkesine kaçan Muhammed el-Uteybi 'içeride ailem var' dediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kayıp gazeteci Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili bilgi verdi. Çavuşoğlu, Suudi Konsolosluğu’nun konutunda dün akşam yapılamayan incelemelerin bugün yapılacağını söyledi.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

– Başkonsolos kendi ülkesine gitti, ne zaman döneceğine ilişkin bilgimiz yok. Bazı yaklaşımları tabii ki tepki gördü. Dolapları açıp saygısızca bakın burada yok gibi söylemleri tüm dünyada tepkiye neden oldu. Başkonsolosun aracında ve rezidansında bugün arama yapılacak. Dün, konutta ailesinin olduğu söylendi, arama gerçekleşmedi. Bu konuda Suudi Arabistan’ın gecikmeksizin her konuda bizimle işbirliği yapması gerektiğini daha önce de söylemiştik. Bu soruşturma ve incelemelerden sonra sizlere net bilgi verebiliriz.

– Pompeo ile Kaşıkçı olayı ve Menbiç konusunu görüştük. Faydalı bir görüşme oldu. Menbiç yol haritası dahil birlikte atacağımız adımları konuştuk. Yol haritasının uygulanması gerektiğini ABD’ye ilettik.

– Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Böyle şeylerin bir daha olmaması konusunda hemfikiriz. Yaptırımlar devam ederken ilişkiler herhangi bir yere gitmez.

– FETÖ’yle ilgili bilgilerimizi paylaştık. Bu konuda adımlar atmaları gerektiğini söyledik.