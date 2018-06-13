‘Cehennemde yerin hazır’ demişti, geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret danışmanı Peter Navarro, G7 zirvesinde ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi politikasını eleştiren Kanada Başbakanı Justin Trudeau için 'Cehennemde özel yeri var' ifadesini kullandığı için özür diledi.

Wall Street Journal gazetesinin düzenlediği bir konferansta konuşan Navarro “Yaptığım bir hatayı düzeltmeme izin verin. O mesajı iletirken kullandığı dil yakışıksızdı” dedi.

Trump, Quebec’teki G7 zirvesi sonrası Trudeau’nun ‘Kanada’nın ABD ile ticaret ilişkilerinde itilip kakılmasına izin vermeyeceğini’ söylemesi ve ülkesinin gerekli önlemleri alacağını belirtmesi nedeniyle öfkelenmişti.

Fox News Sunday’in yayınına katılan Beyaz Saray Ulusal Ticaret Konseyi Direktörü Navarro ise “Başkan Trump’la kötü niyetli diplomasi kuran ve onu arkasından bıçaklamaya çalışan tüm yabancı liderler için cehennemde özel bir yer var. Kötü niyetli Justin Trudeau, göstermelik basın konferansıyla bunu yaptı” demişti.

Trudeau’nun sözcüsü Navarro’nun özrü konusunda bir açıklama yapmazken, ABD’nin eski Kanada Büyükelçisi Bruce Heyman, “Navarro, yabancı bir ülke liderinin cehenneme gitmesi gerektiğini söyleyerek çizgiyi aştı. Ne kadar kızgın olduğunuz umurumda değil, ne kadar kızarsanız kızın, bir başka ülkenin liderine bu şekilde davranmazsınız” yorumunu yaptı.