CIA, düşmanlara karşı istihbarat toplanmasına daha fazla yatırım yapacak

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel, düşmanlara ve radikallere karşı istihbarat toplanmasına daha fazla yatırım yapılmasının öncelikleri arasında olacağını söyledi.

Haspel, CIA direktörlüğü görevinin onaylanmasının ardından kamuoyuna yaptığı ilk konuşmada, ABD’nin düşmanlarına, aynı zamanda radikallere karşı istihbarat toplanmasına daha fazla yatırım yapılmasını öncelik vereceklerini ifade etti. Haspel, CIA görevlilerinin çalıştıkları yerlerdeki kültürleri daha iyi anlamalarını temin etmek amacıyla yabancı dil eğitimine yatırım için çalışacağını kaydetti.

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Gina Haspel, mezunu olduğu Louisville Üniversitesindeki konuşmasında, tüm kültürler, ırklar ve cinsiyetlerden adayları teşkilata almayı, deniz aşırı görev yapan çalışanların sayısının artırılmasını hedeflediğini dile getirdi.

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CIA Direktörü ayrıca teşkilatın, ABD’deki uyuşturucu sorunun çözümüne yönelik yurt dışında narkotik çabalarını arttıracağını sözlerine ekledi. AA