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Son Dakika… Trump’tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Trump Suriye'de gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Korkunç saldırıyı kınadığını ifade eden Trump, askerle bir görüşme gerçekleştireceğini ifade etti. Trump, bu görüşmenin ardından da 24-48 saat içinde büyük bir karar vereceğini söyledi.

android-time 18:46 9 Nisan 2018
Haberler Dünya
Son Dakika… Trump’tan Suriye açıklaması
ABD Başkanı Trump Suriye'de gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Korkunç saldırıyı kınadığını ifade eden Trump, askerle bir görüşme gerçekleştireceğini ifade etti. Trump, bu görüşmenin ardından da 24-48 saat içinde büyük bir karar vereceğini söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR…

Son güncelleme: android-time 18:5109.04.2018
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