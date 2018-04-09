Son Dakika… Trump’tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Trump Suriye'de gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Korkunç saldırıyı kınadığını ifade eden Trump, askerle bir görüşme gerçekleştireceğini ifade etti. Trump, bu görüşmenin ardından da 24-48 saat içinde büyük bir karar vereceğini söyledi.

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