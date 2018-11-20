Dünyaca ünlü rapçi meğer mafya babasıymış

ABD'nin önde gelen rapçilerinden Tekashi 6ix9ine'ın adam öldürme, gasp, rüşvet ve soygun gibi suçları gerçekleştiren bir gruba üye olduğu belirlendi. Geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınan şarkıcının Nine Trey isimli örgüte üye olduğu ve bu grubu destekleyen açıklamalarda bulunduğu belirlendi.

22 yaşındaki genç şarkıcının Nine Trey Gangsta Bloods isimli yeraltı örgütüne üye olduğu ortaya çıktı… Geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınan Tekashi 6ix9nine (Gerçek adı Daniel Hernandez) lakaplı şarkıcının birçok suçtan sorumlu olduğu tespit edilen yeraltı örgütüne üye olduğu ve bu grubu destekleyen açıklamalar yaparak propaganda yaptığı belirlendi.

Hakim karşısına çıkarılan Tekashi’nin örgütle birlikte hareket ettiği ve 2013-2018 yılları arasında birçok saldırı gerçekleştirdiği belirlendi. Özellikle New York’un Brooklyn bölgesinde cinayet, soygun ve gasp gibi şiddet suçlarını işleyen örgütte görev alan Tekashi’nin en az 30 yıl hapis istemiyle yargılanacağı açıklandı.

Şarkılarında şiddet, insanları vurmak ve yeraltı örgütü hakkında sözlere yer veren şarkıcı, “Her kan aynı değildir. Bir çete üyesi olmakla sıradan bir insan olmak arasında ciddi bir fark var” dedi.