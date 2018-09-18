Elon Musk ilk uzay turistinin ismini açıkladı

İş insanı ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın planlanan SpaceX projesi gerçek oluyor... Tamamen Musk tarafından yaratılan proje kapsamında parasını veren insanlar, uzay turisti olabilecek ve kısa bir seyahat yapabilecek.

Son dönemde peş peşe skandallarla gündeme gelen iş insanı Elon Musk, dün tarihi bir açıklama yaptı… Para karşılığı insanları uzayda gezdirerek onları birer “uzay turisti” yapacak Musk, ilk yolcunun ismini açıkladı.

Musk, ilk uzay turistinin Japonya vatandaşı Yusaku Maezawa olduğunu açıkladı. Japonya’nın en zengin 14’üncü insanı olan Maewzawa’nın yaklaşık 4 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor. Zozotown isimli şirketi kuran 42 yaşındaki Maewzawa böylelikle Musk’ın şirketi SpaceX’teki ilk turist olacak.

Düzenlenen etkinlikte söz alan Maezawa, “Ay’a uçmak benim en büyük hayalimdi. Bence bu proje çok anlamlı. Maezawa, mekikte sadece bir koltuk almadığını mekiğin tamamını aldığını söylerken, kendisine eşlik etmesi için bazı sanatçılara çağrıda bulundu.

2023’te gerçekleşmesi planlanan uçuşta, mekik Dünya’dan çıktıktan sonra Ay’ın etrafında bir tur atacak ve daha sonra Dünya’ya geri dönecek. Maezawa’nın uzay yolculuğunun 6 gün sürmesi bekleniyor.