Elon Musk’a şok… Özür dilediği dalgıç dava açtı, tartışma alevlendi

Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın geçtiğimiz aylarda başlayan "pedofil" tartışması tekrar alevlendi... Filipinler'de bir mağarada mahsur kalan çocukları kurtarma görevinde çalışan bir dalgıca, "Pedofil" dedikten sonra büyük tepki çeken Musk dava şoku yaşıyor... Dalgıç, Musk'a dava açacağını duyurunca, iş insanı Twitter üzerinden peş peşe mesajlar paylaştı.

İş insanı Elon Musk ile İngiliz dalgıç Vern Unsworth arasındaki “pedofil” tartışması devam ediyor… Geçtiğimiz aylarda Filipinler’deki bir mağarada mahsur kalan çocukları kurtarmak için bazı projeler geliştiren Musk ile kurtarma operasyonunda görevli İngiliz dalgıç Vern Unsworth sosyal medya üzerinden birbirine girmişti.

Unsworth, Musk’ın kendini parlatmak için böyle bir proje başlattığını iddia ederken, Musk çok sert bir yanıt vermişti. Musk, Unsworth’ün şüpheli biri olduğunu söylerken ona “Pedofil” demişti. Bu gelişme üzerine sosyal medyada büyük tepki çeken Musk, kısa bir süre sonra özür dilemişti.

Fakat ne olduysa önceki gün oldu… Unsworth, Musk’a dava açacağını duyurdu. Tazminat davası açılacağını öğrenen Musk, “Bana daha önceden dava açmaya yeltenmemesi sizce de garip değil mi” yorumunu yaptı.