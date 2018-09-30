Endonezya’daki tsunamide ölenlerin sayısı 384’e kayıpların sayısı 29’a çıktı

Endonezya Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, deprem ve ardından oluşan tsunaminin olumsuz etkilediği bölgede 384 kişinin öldüğünü, 29 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Donggala ve Palu bölgesinde 16 bin 732 kişinin 24 noktada güvenli alanlara yerleştirildiğini belirten Nugroho, battaniye, içme suyu ve gıda acil ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını ve yardım çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Deprem ve tsunami nedeniyle 384 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisinin bölgedeki hastanelerden alındığını söyleyen Nugroho, depremde yaralanan 540 kişinin de tedavisinin sürdüğünü aktardı.

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ARTÇI SARSINTILAR HALKI KORKUTUYOR

Deprem sonrası bölgede şu ana kadar 131 artçı sarsıntı yaşandı. Depremde yıkımın yaşandığı ve tsunaminin etkilediği geniş bir alanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Palu'daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol merkezi çalışanının, deprem anında bir yolcu uçağının pistten ayrılmasını beklerken çatısı çöken binadan atladıktan sonra yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

Depremde uçuş pistinin 500 metrelik kısmının zarar görmesiyle hizmet veremeyen havalimanının da halen uçuşlara kapalı olduğu bildirildi. kişi ölmüştü. AA