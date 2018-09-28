Endonezya’da 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami oluştu

Endonezya’da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Sulawesi Adası'na iki metre yüksekliğe ulaşan tsunami dalgaları vurdu.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletinin Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.

DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ İKİ METREYİ BULDU

BMKG, depremin ardından bölge için tsunami uyarısı yaptı. Bu uyarıdan kısa bir süre sonra adaya iki metre yüksekliğe ulaşan tsunami dalgaları vurdu. Dalga yüksekliğinin iki metreye ulaştığı belirtildi.

9,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

“Pasifik Ateş Çemberi” deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’da, 26 Aralık 2004’te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgenin diğer ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.