Erdoğan ile Putin’in gündeminde Akkuyu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün sarayda bir araya gelecek. Görüşmenin gündeminde Rusya'dan alınacak olan S-400 hava savunma sistemleri ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atım töreni de olacak.

Türkiye-Rusya ilişkilerinde önemli bir gün yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temaslarda bulunacak. Öğlen saatlerinde saraya gelecek olan Putin ile Erdoğan, tele-konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali’nin temel atma törenine katılacak.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajda; “Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız” ifadelerini kullandı.

TÜRK AKIMI PROJESİ

İki ülkenin işbirliği yaptığı bir diğer enerji projesi ise Türk Akımı Doğal Gaz Boru Hattı projesi. İnşasına gecikmeli de olsa geçen yıl başlanan ve Rusya’nın doğal gazını Karadeniz üzerinden Türkiye’ye, oradan da Avrupa’ya ulaştırması planlanan 7 milyar euroluk hattın 2019 yılı sonunda hizmete girmesi bekleniyor.

Boru hattının inşasını Rus enerji devi Gazprom üstlenmişti. Ancak en son Türkiye'nin boru hattının karadaki kısmının inşası için Gazprom’a gerekli izinleri henüz vermediği ve bunun hattın inşasını geciktirebileceği gündeme geldi. Rus Enerji Bakanı Novak projenin ikinci hattı için çok sayıda ülkeyle görüşmelerin devam ettiğini ve doğalgazın alıcılarıyla ticari görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

S-400 ANLAŞMASI DA MASADA

Görüşmenin gündemlerinden biri de Rusya-Türkiye arasında varılan S-400 füze savunma sistemleri anlaşması olacak.

Rusya ve Türkiye geçen 2017 yılının Aralık ayında, hava savunma sistemi S-400 füzelerinin 2020’nin ilk çeyreğinde teslim edilmesi konusunda uzlaştıklarını duyurmuştu. Türkiye S-400 sistemi için Rusya’ya 2,5 milyar dolar ödeyecek. Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov geçen ay Türkiye’nin satın aldığı S-400 füzelerinin teslimatını hızlandıracaklarını açıkladı.

Öte yandan iki liderin, Türkiye’nin Suriye’de terör unsurlarına yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ve bölgedeki işbirliği hakkında da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre iki liderin programı şu şekilde;

15:00 Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Resmi Karşılama Töreni

15:15 Video Konferans Yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni

16:00 Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Başbaşa Görüşme

17:00 Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı

18:00 Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı

19:30 Resmi Akşam Yemeği

ERDOĞAN-PUTİN-RUHANİ BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan 4 Nisan Çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suriye gündemiyle bir araya gelecek.