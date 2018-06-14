Esad’dan kritik İran açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad İranlı Alem Televizyonuna verdiği röportajda Suriye ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

SANA’nın aktardığına göre, Esad röportajında Suriye’nin güneyinde yaşanan duruma ilişkin soruya verdiği cevapta; Güney Bölgesindeki durumların Suriye’nin diğer bölgelerinde olduğu gibi iki seçenekten ibaret olduğunu belirtti. Seçeneklerin ilkinin uzlaşma olduğunu ifade eden Esad, ikincisinin ya da başka bir değişle uzlaşmanın reddedilmesi halinde ortaya çıkan seçeneğin askeri yöntem olduğunu ifade etti.

Sputnik’te yer alan habere göre sözlerine devam eden Esad; Güney Bölgesinin İsrail ile çatışma bölgesi olduğuna işaret ederken, orada bulunan silahlıların silahlarını teslim edip 2011 yılı öncesinde olduğu gibi normal yaşamlarına dönmeleri için bir fırsat verildiğini belirtti. Silah bırakmayı reddedenlerin ise başka bölgeye aktarılabileceğini söyleyen Esad; Suriye ordusunun ‘vatanın her karış toprağını terör ve destekçilerinden kurtarma azim ve kararlılığında olduğunun’ altını çizdi.

‘ABD MUTLAK HEGEMONYA İSTİYOR’

Esad Rusya’nın Güney Bölgesinde uzlaşma fırsatı önerisinde bulunduğunu ve bu yönde çaba harcandığına dikkat çekerken, şu ana dek İsrail ve ABD’nin terör örgütlerine baskıları nedeniyle uzlaşma çabalarında henüz bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Güney Bölgesinde çözümün sağlanması bedeli ve ABD’nin bunun mukabilinde İran’ın Suriye’den çıkmasını talep etmesine ilişkin soruya cevabında Esad; ABD’nin her daim ve dünyanın her yerinde temel hedefinin mutlak hegemonya olduğuna işaret etti.

‘İRAN İLE ARAMIZDA STRATEJİK İLİŞKİLER VAR’

Suriye’nin de hiçbir şekilde egemenliğinden ödün vermesinin mümkün olmadığının altını çizen Esad; aksi halde yedi yıldan fazla bir süredir devam eden bu savaşın manası olmayacağını ifade etti. Esad Suriye’nin savaşının ve verdiği kayıpların boşuna olmadığını, amacın ulusal egemenlik ve bütünlüğü sağlamanın yanı sıra Suriyelilerin onur ve bağımsız kararlarını korumak olduğunu söyledi.

ABD’nin İran’ın Suriye’den çekilmesine ilişkin talebi konusunda ise Esad; Suriye ile İran arasında stratejik ilişkilerin bulunduğunu, bu ilişkilerin güneyde ya da kuzeyde veya herhangi bir bölgede çözüm dayatmaları ile hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Esad Suriye ile İran arasındaki stratejik ilişkilerin uluslararası pazara açık olmadığını, bunu da ne Suriye ne de İran’ın yapmadığını ifade etti.

‘İRAN’IN SURİYE’DEN ÇIKMASINI İSRAİL İSTİYOR’

İran’ın Suriye’den çıkma önerisinin İsrail tarafından öne sürüldüğünü belirten Esad; amacın İran’ı uluslar arası düzeyde zor duruma düşürmek ve nükleer programı konusunda daha fazla baskıda bulunmak olduğuna işaret etti.

Suriye’nin İran ile ilişkilerini sadece İran ile tartışacağını vurgulayan Esad; bu konuda Suriye ve İran haricinde hiç kimsenin karar alamayacağını vurguladı.

‘TERÖRÜ DESTEKLEYEN DEVLETLER, YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNE DAHİL OLAMAZ’

Terörü destekleyen bir kısım devletlerin Suriye’de yeniden yapılanma sürecine katılmaları ihtimaline ilişkin soruya cevabında Esad; yeniden yapılanma konusunda Suriye’nin endişesi olmadığını belirtti.

Esad yeniden yapılandırma sürecinde en önemli etkenin mali kaynak değil de beşeri kaynak olduğunu vurguladı. Suriye’de yeniden yapılanma sürecinin başladığını ifade eden Esad; Suriyelilerin gerekli mali olanaklara sahip olduklarını, yurtdışındaki mali olanakların Suriye’ye girmek için fırsat beklediğini kaydetti.

Dost ve müttefik devletlerin de yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacaklarını belirten Esad; sonuç itibarıyla terörü destekleyen devletlerin mali ya da başka olanaklarına ihtiyaç duyulmadığını belirtti.

Esad, her şeye rağmen Suriye’de terörü destekleyen devletlerin yeniden yapılanma sürecine katılmalarına izin verilmeyeceğinin altını çizdi.