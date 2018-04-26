Estetik operasyon sonu oldu! ‘Selfie’ci doktora dava…

Rusya'da ünlü bir cerraha göğüs dikleştirme ameliyatı yaptıran 32 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

Moskova’da göğüs dikleştirme ameliyatı olan 32 yaşındaki iki çocuk annesi Ekaterina Kiseleva’nın estetik kaygısı felaketle sonuçlandı. Kiseleva’nın operasyonun ardından geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Talihsiz kadının annesi, operasyonu gerçekleştiren doktordan, “dikkatsiz ve ilgisiz” olduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Ülkenin en tanınmış plastik cerrahlarından olan Doktor Grigory Perekrestov, aynı zamanda sosyal medyada hastalarıyla çektiği selfilerle de ün yapan bir isim.