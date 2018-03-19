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Fahrettin Paşa krizini başlatan isim yine saçmaladı

Son dönemde Ankara'nın büyük tepki gösterdiği ve ilişkilerin donma noktasına geldiği Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında Fahrettin Paşa krizinin arkasındaki isimden saçma bir açıklama daha geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı şeyh Abdullah bin Zayed, "BAE ve Mısır, İran, İsrail ve Türkiye'nin saldırganlığıyla karşı karşıya" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 12:15 19 Mart 2018
Haberler Dünya
Fahrettin Paşa krizini başlatan isim yine saçmaladı
Son dönemde Ankara'nın büyük tepki gösterdiği ve ilişkilerin donma noktasına geldiği Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında Fahrettin Paşa krizinin arkasındaki isimden saçma bir açıklama daha geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı şeyh Abdullah bin Zayed, "BAE ve Mısır, İran, İsrail ve Türkiye'nin saldırganlığıyla karşı karşıya" dedi.

Ocak ayının başında skandal bir tweet ile Türkiye gündemine oturmuştu Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed. Türkleri 1016 yılında suç işlemekle suçlayan Iraklı bir Twitter kullanıcısının paylaşımını kendi Twitter sayfasında paylaşan Zayed, paylaştığı mesajda, Fahrettin Paşa’nın suç işlediğini ve Araplardan para ve değerli yazmalar çaldığını iddia ediyordu. Ankara ile Abu Dabi arasında tansiyonun yükselmesine sebep olan Zayed, yeni bir açıklama ile adeta saldırganlaştı.

Mısırlı mevkidaşı ile Dubai’de bir araya gelen Zayed, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran, İsrail ve Türkiye’nin Arap bölgesinde saldırgan bir tutum sergilediğini öne sürdü. İngilizce yayın yapan yerel gazete Asharq Al Awsat, Zayed’in, “İran’ın ve Türkiye’nin Suriye’de bulunması işleri karıştırdı” yorumunu yaptığını yazdı. Gazetenin haberinde Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükür’ün Suriye krizinin Cenevre’de çözüleceğini ima ettiği belirtildi.

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Zayed’in Fahrettin Paşa hakkında yaptığı açıklamaların ardından Ankara’daki BAE Büyükelçiliği’nin bulunduğu 613'üncü sokağın ismini “Fahreddin Paşa”olarak değiştirildi.

Son güncelleme: android-time 12:1819.03.2018
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