Film seti değil gerçek… Tek tek kurtardı!

Dünya Kupası heyecanının yaşandığı Rusya'da bugün bazı bölgelerde sel ve su baskınlarıyla mücadele vardı. O anlarda araçlarında mahsur kalan iki kadını kurtaran adam kahraman ilan edildi.

Dünya Kupası nedeniyle tüm dünyanın dikkat kesildiği Rusya’da bugün sel felaketleri yaşandı. Kupa maçlarının da oynandığı Nijniy Novgorod şehrinde yarım saat süren sağanak yağış sonrası sokaklar adeta göle döndü.

Birçok araç ve bölge sakininin mahsur kaldığı sağanak yağış sonrası bir adamın kahramanlığı, Reuters tarafından dünya basınına servis edildi. Arabalarının içinde mahsur kalan kadınları fark eden bir adam, önce kendi arabasından indi, sonra iki kadını da kucağına alarak suların içinden kurtardı.

O anlar Reuters muhabiri tarafından saniye saniye görüntülenirken, bölge sakinleri altyapı sistemlerinin zayıf olması nedeniyle baskınların sürekli yaşanmasından şikayet etti.