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Fragmandaki bu sahne ortalığı karıştırdı

Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününden önce, ilişkilerini anlatan bir film görücüye çıkacak. Tartışma yaratan ve dikkat çekici sahneler bulunan film 13 Mayıs'ta gösterilecek.

Sozcu.com.tr
android-time 15:20 19 Mart 2018
Haberler Dünya
Fragmandaki bu sahne ortalığı karıştırdı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününden önce, ilişkilerini anlatan bir film görücüye çıkacak. Tartışma yaratan ve dikkat çekici sahneler bulunan film 13 Mayıs'ta gösterilecek.

İngiltere’de tahtın beşinci sıradaki varisi Prens Harry ile oyuncu Meghan Markle’ın düğünü, ülkenin bu yıl en çok merakla beklenen olayı.

İngiliz basınında çiftle ilgili her gün onlarca iddia yer alırken, son günlerde sosyal medyada dolaşmaya başlayan bir görüntü tartışma yarattı.

Çift 19 Mayıs’ta evlilik hazırlığı yaparken, düğünden önce ikilinin ilişkilerine dair bir film görücüye çıkacak.

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Lifetime’ın yapımcılığındaki filmin tanıtım klibi geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

‘Harry & Meghan: A Royal Romance’ adlı filmde, Prens Harry’nin Markle’a yaptığı evlilik teklifi ile ikilinin beraber yatakta görüldüğü dikkat çekici sahneler yer alıyor.

Filmde Prens Harry’yi Burgess Abernethy, Markle’ı ise Parisa Fitz-Henley canlandırıyor.

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İngiliz basını ve çok sayıdaki sosyal medya kullanıcısı ise çift henüz evlenmeden böyle bir filmin çekilmesini ‘saçmalık’ olarak değerlendirdi.

Yoğun eleştiriler alan film, düğünden 6 gün önce 13 Mayıs’ta İngiliz televizyonlarında gösterilecek.

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Son güncelleme: android-time 15:2219.03.2018
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