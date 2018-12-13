Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Fransa’daki kanlı saldırıyı IŞİD üstlendi! Cherif Chekkat ölü ele geçirildi

Fransa'nın Strazburg kentinde salı günü düzenlenen ve 3 kişi hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı kanlı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Öte yandan Fransız polisi, saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Cherif Chekkat'i ölü ele geçirmişti.

android-time 19:10
Haberler Dünya
Son dakika… Fransa’daki kanlı saldırıyı IŞİD üstlendi! Cherif Chekkat ölü ele geçirildi
Fransa'nın Strazburg kentinde salı günü düzenlenen ve 3 kişi hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı kanlı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Öte yandan Fransız polisi, saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Cherif Chekkat'i ölü ele geçirmişti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Strazburg’daki saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Chekkat kentteki Lazaret Caddesi’nde polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü. Silahlı saldırıyı da terör örgütü IŞİD’in üstlendiği belirtildi.

İLGİLİ HABERFransa'dan Trump'a uyarı: 'İç işlerimize karışma'Fransa'dan Trump'a uyarı: 'İç işlerimize karışma'

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞ, 12 KİŞİ DE YARALANMIŞTI

İçişleri Bakanı Christophe Castaner’in konuya ilişkin açıklama yapacağı belirtildi.

Strazburg’un en önemli meydanlarından Place Kleber’de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşamı silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti.

Saldırının ardından terörle mücadele eylem planının “acil saldırı uyarısı” seviyesine yükseltilmişti.

İLGİLİ HABERFransa yine karışacak! Sarı Yelekliler'den gösteri çağrısı!Fransa yine karışacak! Sarı Yelekliler'den gösteri çağrısı!

Paris Savcısı Remy Heitz, saldırganın polis takibindeki 29 yaşındaki Cherif Chekkat olduğunu belirterek, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre’de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını bildirmişti. AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 01:5314.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar