Hapishaneden inanılmaz kaçış… Başbakanla aynı uçağa bindi

İzlanda'da büyük bir Bitcoin hırsızlığının planlayıcısı olduğu iddia edilen Sindri Thor Stefansson, hem hapisten hem de ülkeden kaçmayı başardı. Üstelik Stefansson'un ülkeden kaçmak için bindiği uçak, İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir'i de taşıyordu.

Şubat ayında tutuklanan Stefansson, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin madenciliği için kullanılan 600 adet bilgisayarın çalınması ile suçlanıyordu. Yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki bilgisayarlara ulaşılabilmiş değil.

Sogni cezaevinde tutulan Stefansson, cezaevinin penceresinden kaçmayı ve 95 km. uzaklıktaki uluslararası Kaflavik havalimanına gitmeyi başardı.

Polis, havalimanındaki kamera kayıtlarından Stefansson’un İsveç’e giden bir uçağa bindiğini tespit etti. Uçak tesadüfen Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve diğer 4 İslandinav mevkidaşı ile buluşmak üzere İsveç’e giden İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir’i taşıyordu.

Yerel basına konuşan polis şefi Gunnar Schram, Stefansson’un sahte pasaport kullandığını belirterek, “Bir yardımcısı vardı. Bundan eminiz” ifadelerini kullandı. İsveç polis herhangi bir tutuklama yapmadıklarını ancak izlandalı meslektaşlarının kendilerini bilgilendirdiğini açıkladı.

Stefansson için uluslararası tutuklama emri çıkarıldığı da belirtiliyor.