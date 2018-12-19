Herkesin gözü onun üstünde! Sevgi robotuna talep yağıyor

Japonya'da bir start-up şirketi tasarladığı robotla teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Yalnızlık çekenler için üretilen 'sevgi robotu' tanıtımının ardından ön sipariş rekoru kırdı.

Groove X isimli start-up şirketi pengueni andıran robotun adını İngilizce sevgi anlamına gelen ‘love’ ve ‘robot’ kelimelerinin birleşiminden oluşan ‘Lovot’ olarak açıkladı.

Yapay zeka teknolojisi kullanan robot tekerlekleri sayesinde hareket edebiliyor, seslenildiğinde ya da sevildiğinde tepki verebiliyor, sarılıp okşandığında ise uykuya dalıyor.

Lovot arkadaşlık yapmasının yanı sıra, üzerindeki kamera sayesinde mobil uygulama aracılığıyla evi izleyebilme imkanı sağlıyor.

Şirketin kurucusu Kaname Hayashi, günümüzde robotik teknolojilerin ve yapay zekanın insanların günlük hayatını kolaylaştırmak için ev işleri dahil birçok işleve sahip olduğunu, Lovot’un ise gözardı edilen sevgi ihtiyacını karşılayacağını söylüyor.

Başkent Tokyo’da dün tanıtımı yapılan Lovot, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle çocuklar tarafından çok sevilen robot için ön siparişler alınmaya başlandı. Şirket 2019’da teslimata başlayacakları robot için rekor seviyede sipariş aldıklarını ifade etti.

Robotun ön satış fiyatı 3100 dolar olarak açıklandı.