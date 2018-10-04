İki ülke arasında kriz… İstenmeyen adam ilan edildi

Ukrayna ile Macaristan arasında pasaport krizi çıktı... Ukrayna, Macaristan'ın konsolosunu persona non grata yani istenmeyen adam ilan etti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı büyükelçinin 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Macaristan’ın Ukrayna sınırında yaşayan etnik Macarlara pasaport vermesiyle başlayan kriz büyüyor… Ukrayna yönetimi bugün Macaristan konsolosunu istenmeyen adam ilan etti. Kiev’den yapılan açıklamada, konsolosun 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan videolarda Ukrayna’nın Beregovo kentindeki yaşayan Ukraynalılara Macaristan konsolosluğunda, Macar pasaportu verildiği görüntülenmişti. Videolarda Macar yetkililer, “Pasaportu alın ama kimseye söylemeyin” dediğini derken görülüyor.

GERİLİM 1 YILDA TIRMANDI

Macar yetkililer Ukrayna’nın bu hamlesine aynı şekilde yanıt vereceklerini açıkladı.

Ukrayna´nın güneybatısında, Macaristan sınırında yer alan Transkarpatya (Zakarpatya) ilindeki Macar azınlık nedeniyle, son bir yıldır, Ukrayna ile Macaristan arasında siyasi kriz ortaya çıkmıştı. Ukrayna’nın kabul etmiş olduğu ve eğitimde Ukraynaca’yı zorunlu tutan yasa nedeniyle Macaristan yönetimi Ukrayna´nın Macar azınlığa baskı yaptığını savunurken, Macaristan´ın bu bölgedeki Macar azınlığa pasaport ve vatandaşlık vermesi, Ukrayna yönetiminin tepkisine neden oluyor. Ukrayna yasaları, çifte vatandaşlığı kabul etmiyor.

Macaristan’ın Beregove Konsolosluğu´nda onbeş gün kadar önce bazı Ukrayna vatandaşlarına Macaristan´a bağlılık yemini ettirilerek Macar vatandaşlığının verildiğine ve bir Macar diplomatın, Ukrayna vatandaşlarına, Macar vatandaşlıklarını Ukrayna makamlarından nasıl gizleyeceklerine ilişkin bilgi vermesine dair görüntülerin ortaya çıkmasından sonra, iki ülke arasındaki kriz, iyice tırmandı.