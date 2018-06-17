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İngiliz bakanlara WhatsApp’tan skandal mesaj

İngiltere kabinedeki bakanların da haberleşmek için kullandığı WhatsApp uygulamasına bir vekil cinsel içerikli video attı. Yetişkin filmlerde rol alan bir oyuncunun görüntüleri kabinede rahatsızlık yaratırken, Enerji Bakanı Claire Perry, "Çok uygunsuz ve cinsiyetçi bir paylaşım" diyerek tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
android-time 12:03 17 Haziran 2018
Haberler Dünya
İngiliz bakanlara WhatsApp’tan skandal mesaj
İngiltere kabinedeki bakanların da haberleşmek için kullandığı WhatsApp uygulamasına bir vekil cinsel içerikli video attı. Yetişkin filmlerde rol alan bir oyuncunun görüntüleri kabinede rahatsızlık yaratırken, Enerji Bakanı Claire Perry, "Çok uygunsuz ve cinsiyetçi bir paylaşım" diyerek tepki gösterdi.

İngiliz bakanlar arasında yeni bir tartışma patlak verdi… Başbakan Theresa May kabinesindeki Muhafazakar Parti’ye mensup bakan ve vekillerin haberleşmek için kullandığı WhatsApp grubundan bir vekil cinsel içerikli video paylaştı. Videoda cinsel içerikli yetişkin filmlerinde oynayan bir oyuncu yer alırken, bakanlar arasında tartışma çıktı.

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Videoyu atan Andrew Bridgen, videoyu bilgisayarından yanlışlıkla attığını söylerken, Enerji Bakanı Claire Perry, “Bu tamamen uygunsuz bir içerik. Gereği yapılmalı” ifadesini kullandı. Videoyu görenler arasında enerji bakanının yanı sıra Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Çevre Bakanı Michael Gove gibi isimlerin de izlediği video hakkında parti içinden bir işlem başlatılıp başlatılmayacağı bilinmiyor.

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