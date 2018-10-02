Irak’ta seçimler tamamlandı… İlk sonuçlara göre Barzani zaferle ayrıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) dün yapılan milletvekili seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) açık bir farkla ilk sırada yer aldı.

IKBY'nin geçen yıl gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu ardından yapılan ilk milletvekili seçimlerinde, eski IKBY başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 42 sandalye ile ilk sırada birinci oldu. KDP ilk sıradaki yerini korurken en yakın rakibi eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 24 sandalyeyle ikinci sırada kaldı.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği verilerine göre katılım oranının yaklaşık yüzde 57 olduğu seçimlerin ardından sonuçları kabul etmediğini söyleyen KYB geri adım attı. KYB Sözcüsü Sadi Pire Erbil, Duhok ve Soran bölgelerinde seçimlere hile karıştığını iddia ederek sonuçları tanımayacakları açıklaması ardından, KYB Listesi Başkanı ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin oğlu Kubat Talabani, seçimlerin sorunuz geçtiğini söyledi.