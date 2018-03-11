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İran’dan son dakika açıklaması! Uçağın enkazına ulaşıldı 11 kişinin öldüğü kesinleşti

İran'da gelen Türk uçağın düştüğü haberinin ardından İran Acil Yardım Kurumu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre; ölen 11 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testinin gerekli olduğu belirtildi.

android-time 21:47 11 Mart 2018
Haberler Dünya
İran’dan son dakika açıklaması! Uçağın enkazına ulaşıldı 11 kişinin öldüğü kesinleşti
İran'da gelen Türk uçağın düştüğü haberinin ardından İran Acil Yardım Kurumu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre; ölen 11 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testinin gerekli olduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinden İstanbul’a gitmek üzere havalanan özel yolcu uçağı İran’da düşmüştü. Uçakta bulunan 3’ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti. Uçakta iş adamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı bulunuyordu. İran Acil Yardım Kurumundan düşen Türk uçağına dair açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, “Yerel güçler olay yerine vardı ve uçak enkazına ulaştı. Tüm cesetler yanmıştır. 11 cesedin kimliği belli değil ve kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi gerekli” denildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 22:1311.03.2018
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