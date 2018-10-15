İsrail, Filistin’de okul kapattı… Nefretin bitmemesinin sebebi işte bu bakış

Dünyanın en kanlı coğrafyasından biri Orta Doğu... Şiddetin, nefretin, yolsuzluğun ve ayrımcılığın bir an bile bitmek bilmediği bölgede en sıkıntılı yer Filistin... İsrail'in sistematik olarak şiddet uyguladığı Filistin'de çocuklar bu şiddeti hayatlarının her anında yaşıyor. Bugün İsrail, Nablus'taki bir liseyi kapattı. EPA'nın servis ettiği fotoğraflardaki bir çocuk ile İsrail askerinin arasındaki bakışma, nefretin ve şiddetin neden bitmeyeceğini gözler önüne seriyor.

Orta Doğu’nun en büyük ve en çözülemeyen krizlerinden biri Filistin ve İsrail arasındaki… Yıllardır binlerce insanın hayatını kaybettiği, insanların yokluk içerisinde hayata devam ettiği, sistematik şiddetin ve erken yaşta çocuklarını toprağa veren ebeveynlerin yaşadığı coğrafyada şiddet bitmek bilmiyor.

Bugün Batı Şeria’nın Nablus kentinde, öğrencilerin İsrail askerlerine ve Yahudi yerleşimcilere taş attığı iddiasıyla bir lise kapandı. Çocukların eğitim haklarının elinden alması ebeveynlerin tepkisini çekerken, henüz doğrulanmayan böylesine ufak bir iddia için okulu kapatma kararı hem bölge halkı tarafından hem de sosyal medyada büyük tepki çekti. Yaşanan arbede sonrasında 450 öğrencinin eğitim hakkından mahrum kaldığı anlar ise anbean görüntülendi.

EPA’nın servis ettiği fotoğraflarda velileriyle okuldan ayrılan öğrencilerin yaşadığı hayal kırıklığı gözlerinden okunuyordu. Henüz bebekken büyüklerinden duyduğu “şiddet, zulüm ve cinayet” olaylarını, sokakta oynamaya çıktıklarında, ebeveynlerinin uyarmasıyla daha da hisseden çocuklar, ilk defa ağır silahlı askerlerin şiddetine bu kadar yakından maruz kaldı.

EPA’nın fotoğraflarında bölgede yaşanan şiddetin neden bitmeyeceği bir detayla gözler önüne seriliyor. Fotoğraflarda velisi ve arkadaşları ya da ağabeyi olduğu düşünülen çocuklarla okuldan ayrılan bir çocuk, elinde makineli tüfek olan ve baştan aşağı kamuflaj içerisinde olan bir İsrail askeriyle bakışıyor. Çocuk yaşadığı korku ve baskıya rağmen askerin gözünün içine bakarken, elinde silah olan asker de gözlerini dikerek resmen çocuğu yaşında bir öğrenciye meydan okuyor. İşte bu bakış şiddetin neden bitmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor.