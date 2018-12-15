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İşte Youtube’un en beğenilmeyen videosu! 9 yıllık rekoru 10 günde kırdı

Youtube'un artık geleneksel hale gelen ve yılın önemli olaylarını derlediği videosu sosyal medyada olay yarattı. Video 10 gün içinde 133 milyon kez izlenirken, 12 milyon 'dislike' alarak Youtube rekoru kırdı.

android-time 10:04
Haberler Dünya
İşte Youtube’un en beğenilmeyen videosu! 9 yıllık rekoru 10 günde kırdı
Youtube'un artık geleneksel hale gelen ve yılın önemli olaylarını derlediği videosu sosyal medyada olay yarattı. Video 10 gün içinde 133 milyon kez izlenirken, 12 milyon 'dislike' alarak Youtube rekoru kırdı.

YouTube, 2010 yılından bu yana her yıl, içerik oluşturucuları kutlayan videolar yayınlıyor. Bu yılki videoda Kore pop müziği, Kiki Challenge, Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünü, FIFA Dünya Kupası, Tesla Roadster otomobilinin uzaya fırlatılışı ve birçok diğer videolar değerlendirildi. YouTube'un ‘yıllık raporu' yaklaşık 10 günde 133 milyon kişi tarafından izlendi.

2.2 milyon kişinin beğendiği video, topladığı 12 milyondan fazla ‘dislike' (beğenilmeme) ile video paylaşma sitesinin rekorunu kırmış oldu.

Daha önce en beğenilmeyen video, Justin Bieber'ın 2009'da çıkardığı ve en az 2 milyar kez izlenen ‘Baby' klibiydi. Videonun yaklaşık 10 milyon ‘dislike' toplaması neredeyse 9 yıl sürmüştü.

Rewind 2018 videosu ise 12 milyon ‘beğenmeme' toplamak için sadece birkaç güne ihtiyaç duydu.

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Son güncelleme: android-time 10:1815.12.2018
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