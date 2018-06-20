Japonlar kazandı taraftarlar fenomen oldu… Stadı terk etmediler ve…

Rusya’nın Saransk şehrindeki Mordovia Arena’da Kolombiya’yı 2-1’lik skorla mağlup eden ve böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Güney Amerika temsilcisini yenen Asya ülkesi unvanını elde eden Japonya’nın taraftarları maçın ardından stadyumu temizledi.
Japon taraftarların takımlarının zaferlerini kutlarken bir yandan da stadyumda ellerindeki çöp torbalarıyla hummalı bir çalışmaya girdiği görüntüler Twitter ve Youtube’da yayınlandı.
Sosyal medya kullanıcıları arasında Japon taraftarların bu hareketi büyük beğeni topladı. Taraftarların temizlik çalışmasının görüntülerini paylaşan ‘Julie’ adlı Twitter kullanıcısı ‘Japon taraftarlar en iyisi’ mesajını paylaştı.
Bir diğer Twitter kullanıcısı Raymond ise görüntüleri paylaşarak “Yurt dışındayken ülkenizi dünyaya böyle tanıtırsınız. Saygılar” yorumunu yaptı. Japonya taraftarları uluslararası organizasyonlarda daha önce de de takımlarının maçlarından sonra stadyumu temizlediği için takdir toplamıştı. 2014 yılında Singapur’daki dostluk maçında takımlarının Brezilya’ya 4-0 yenilmesi sonrası Japon taraftarlar yine çöpleri toplamıştı.
BBC’ye konu hakkında açıklama yapan futbol alanında uzmanlaşan ve Japonya’da yaşayan gazeteci Scott McIntyre “Bu sadece futbol kültürünün değil, Japon kültürünün bir parçası. İnsanlardan çoğu zaman futbolun, kültürün yansıması olduğunu duyarsınız. Japon toplumunun önemli bir özelliği de her şeyin kesinlikle temiz olması gerektiğidir ve bu kesinlikle futbolda da geçerli” dedi.