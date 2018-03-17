Kapısından geçen kendisini içerde buluyor!

Polonya'da gündelik hayatın temposundan yorgun düşenler için 50 dakika uyuyabilecekleri 'şekerleme kafe' açıldı. Sakinleştirici müzik eşliğinde 'şekerleme' imkanı sunan kafede hamaklarda kestirmenin fiyatı ise 20 euro.

Polonya’nın Wroclaw şehrinde günlük hayatın yoğun temposundan yorgun düşenler, gece uykusunu alamamışlar ya da öğlen paydosunda uyumayı hayal edenler için ‘şekerleme kafe’ hizmete girdi.

Polonya’da ilk olma özelliğini taşıyan kafe, müşterilerinin kusursuz bir şekilde şekerleme yapması için onların dokunma, görme, koklama ve işitme duyularına hitap edecek şekilde dizayn edildi.

Dinlenmeye yardımcı olan yeşil tonlarında dekore edilen kafede müşteriler, sarmalanma hissi veren tavana asılmış hamaklara uzanıyor.

Sakinleştirici müzik eşliğinde hamaklarda uzanan müşterilerin uykuya dalmasını kolaylaştırmak için havalandırma ve koku uzmanlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda geliştirilmiş özel havalandırma sistemi devreye sokuluyor.

Oksijeni bol, biraz nemlendirilmiş ve orman kokusunun hissedilebildiği havalandırma neticesinde kişi kolayca uykuya dalıyor ve 50 dakikalık ‘şekerleme seansının’ sonunda dinlenmiş bir şekilde uyanıyor.

Kafenin sahibi Magdalena Filcek ise gün içinde yapılan kısa şekerlemelerin bağışıklık sistemin yenilenmesine yardımcı olduğunu belirtti. (İHA)