Kayıp Disney filmi 70 yıl sonra depodan çıktı

Walt Disney'in ilk filmlerinden biri ve Mickey Mouse'un öncülü olan 'Oswald', Japonya'da bulundu.

Çizgi filmin 70 yıldır bir anime tarihçisinin deposunda durduğu ve bunun kayıp yedi filmden biri olduğunun farkına varılmadığı ortaya çıktı.

84 yaşındaki tarihçi Tasuşi Vatanabe filmi ergenliğinde Osaka’da bir oyuncak toptancısından 500 yen karşılığında (23 TL) aldığını açıkladı.

İki dakikalık kısa animasyonda Mickey Mouse’un öncülü olan Şanslı Tavşan Oswald’ın başından geçen maceralar yer alıyor.

Asahi Şimbun gazetesine konuşan Vatanabe, filmin önemini emektar Disney animatörü David Bossert’in geçen yıl yazdığı “Şanslı Tavşan Oswald: Kayıp Disney Çizgi Filmlerinin Peşinde” kitabının ardından fark ettiğini söyledi: “Eski bir Disney hayranı olarak burada oynadığım rolden çok mutluyum.”

Walt Disney Arşivi, bu çizgi filmin kayıp Oswald filmlerinden biri olduğunu doğruladı.

Walt Disney ve Ub Iwerks, Oswald karakterini 1927’de yaratmıştı. Oswald, Disney Stüdyoları’nda kendi dizisi olan ilk karakter olmuştu.

Toplamda 27 çizgi filmi hazırlanan insansı tavşan Oswald, kendini telif hakları çekişmesinin ortasında bulmuş ve Universal Studios 1928’de karakterin haklarının sahibi olmuştu.

Bunun ardından Disney yeni bir ana karakter yaratmak için çalışmalara başlamış ve bu karakter Mickey Mouse olmuştu.